Paris (SID) - Nach dem verletzungsbedingten Aus von Alexander Zverev im Halbfinale der French Open hat sich auch der derzeit inhaftierte Boris Becker beim Tennis-Olympiasieger gemeldet. Das teilte Zverevs Bruder und Manager Mischa am Sonntag bei Eurosport mit. "Ich habe deine Reise bei den French Open verfolgt und wünsche dir alles Gute und eine schnelle Genesung", zitierte der TV-Experte Beckers Nachricht an seinen Bruder.

Der 25-Jährige werde am Montag zu weiteren Untersuchungen in die Heimat reisen, "wo es dann die finale Diagnose gibt", so Mischa Zverev weiter. Sein Bruder war am Freitag im hochklassigen Halbfinalduell gegen den Spanier Rafael Nadal beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 mit dem rechten Fuß umgeknickt und musste die Partie aufgeben.

Am Samstag hatte Zverev ein erstes Update zu seiner Verletzung gegeben. "Nach den ersten medizinischen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere seitliche Bänder im rechten Fuß gerissen", schrieb er bei Instagram.

Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger Becker war Ende April wegen mehrerer Vergehen in einem früheren Insolvenzverfahren in London zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Seitdem sitzt er in einem Gefängnis in der Nähe der britischen Hauptstadt.