Der kanadische Tennis-Profi Felix Auger-Aliassime hat seinen Titel beim ATP-Turnier in Basel erfolgreich verteidigt. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale gegen den Polen Hubert Hurkacz in einem engen Duell 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) durch und feierte seinen fünften Turniersieg auf der Tour.

Im Vorjahr hatte Auger-Aliassime in der Schweiz seinen Traum-Oktober gekrönt, in dem er an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen die Endspiele von Florenz, Antwerpen und Basel gewonnen hatte. In Basel wurde Auger-Aliassime Nachfolger von Rekord-Gewinner Roger Federer, der 2021 zum zehnten Mal in seiner Heimat triumphiert hatte.