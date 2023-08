Tennis-Ikone Boris Becker traut dem deutschen Olympiasieger Alexander Zverev bei den am Montag beginnenden US Open viel zu.

Tennis-Ikone Boris Becker traut dem deutschen Olympiasieger Alexander Zverev bei den am Montag beginnenden US Open viel zu. "Kompliment an Sascha, er hat seine Hartplatz-Form gefunden. Die große Hoffnung ist natürlich, dass er das nach New York bringt", sagte der dreimalige Wimbledonsieger im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball". Zverev habe "genug Matchpraxis über das Jahr gesammelt und Selbstvertrauen aufgebaut. Insofern wird er von der absoluten Weltspitze wieder sehr ernst genommen - und das ist ein gutes Zeichen für ihn."

Angesichts der schweren Fußverletzung des Hamburgers bei den French Open 2022 kann Becker allerdings bis heute manchmal fast nicht hinschauen. "Wenn er auf Hartplatz in die Ecken rutscht, bleibt mir immer das Herz stehen, weil ich natürlich im Hinterkopf noch an seine Verletzung denke", sagte er. "Er selbst tut das nicht mehr, sonst würde er das nicht machen."

Darin sieht Becker die gute Nachricht, "dass er körperlich topfit ist und die lange Verletzungspause wirklich abgehakt hat". Er glaube, "wir sehen bald wieder den Sascha Zverev von vor zwei Jahren".