Mit einer überraschenden Aufstellung gehen die deutschen Tennisfrauen in das Vorrundenduell gegen Italien in der Finalrunde des Billie Jean King Cups am Donnerstag (ab 10 Uhr/Tennis Channel) in Sevilla. Das erste Match bestreitet die 21 Jahre alte Hamburgerin Eva Lys gegen Martina Trevisan - anschließend trifft Anna-Lena Friedsam ( Neuwied) auf die italienische Nummer eins Jasmine Paolini.

Tatjana Maria, die in der Weltrangliste bestplatzierte deutsche Spielerin, wurde von Teamchef Rainer Schüttler überraschend nur für das Doppel nominiert. An der Seite von Cancun-Gewinnerin Laura Siegemund trifft sie im möglicherweise entscheidenden dritten Match des Tages auf Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan.

Für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ist ein Auftaktsieg in der Dreiergruppe mit Italien und Frankreich Pflicht, um die Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Nur der Vorrundenerste qualifiziert sich für das Halbfinale am Samstag. Im ersten Duell hatte Italien die Französinnen mit 2:1 bezwungen.