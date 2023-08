Am Ende eines epischen Dreisatz-Thrillers gegen Carlos Alcaraz fiel Novak Djokovic abgekämpft auf den Rücken, dann riss er sich sein Shirt vom Leib. "Das war eines der härtesten Matches, das ich je in einem Turnier gespielt habe", sagte der 36 Jahre alte Serbe nach seinem Sieg gegen den Weltranglistenersten aus Spanien im atemraubenden Finale das ATP-Masters in Cincinnati. 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) hieß es nach 3:49 Stunden in einer Neulauflage des Endspiels von Wimbledon, das Alcaraz in fünf Sätzen gewonnen hatte.

Bei schwül-heißen Bedingungen wehrte Djokovic im Tie-Break des zweiten Satzes einen Matchball ab, ehe er später selbst seine fünfte Chance zum Sieg nutzte. "Es gäbe so viel zu sagen, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe", sagte der Serbe, als er die Trophäe in den Händen hielt. Dann blickte er zum 20 Jahre alten Alcaraz und ergänzte: "Du gibst nie auf, oder? Das liebe ich an dir. Ich hoffe, wir sehen uns in New York wieder. Das wäre ein Spaß - also für die Fans, nicht für mich."

Die US Open beginnen am Montag der kommenden Woche. Alcaraz ist dort Titelverteidiger. "Das Match war sehr eng, ich werde zurückkommen", sagte der Spanier. In seinem Duell mit dem Zweiten der Weltrangliste steht es nun 2:2. Für den Serben war der Sieg in Cincinnati zugleich sein 39. bei einem Masters-Turnier.