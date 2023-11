Der australische Tennisstar Nick Kyrgios will sich auf dem Weg zum Comeback nach langer Verletzungspause ein Beispiel an Alexander Zverev nehmen.

Der australische Tennisstar Nick Kyrgios (28) will sich auf dem Weg zum Comeback nach langer Verletzungspause ein Beispiel an Alexander Zverev nehmen. "Wenn jemand wie er nach einer solchen Verletzung zurückkommen kann, dann denke ich, dass ich mich von ihm inspirieren lassen muss", sagte der Wimbledon-Finalist von 2022 am Rande der ATP Finals in Turin.

Kyrgios, für seine Wutausbrüche und Spielereien bekannt, wartet nach einer Knieoperation im Januar und einer Handgelenksverletzung im Sommer noch auf sein Comeback. "Ich bin so hungrig darauf, wieder auf den Platz zu gehen", sagte Kyrgios, der noch keinen genauen Zeitplan für seine Rückkehr hat.

Zverev, der in Turin beim Jahresabschlussturnier noch Chancen auf das Halbfinale hat, hatte sich nach einer schweren Knöchelverletzung erfolgreich auf die Tour zurückgekämpft. "Zverev ist ein unglaublich harter Arbeiter. Das ist sein Ruf", sagte Kyrgios.