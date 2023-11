Alexander Zverev muss auf dem Weg zu den ATP Finals ab 12. November in Turin auf das Abschneiden des Australiers Alex de Minaur in Paris warten.

Rolle rückwärts der ATP: Alexander Zverev muss auf dem Weg zu den ATP Finals ab 12. November in Turin auf das Abschneiden des Australiers Alex de Minaur in Paris warten. Sollte de Minaur am späten Freitagabend im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rublew verlieren, wäre Zverev in Turin dabei.

Die ATP überholte damit ihre ursprüngliche Ansage, wonach Zverevs Qualifikation schon nach der Niederlage von Holger Rune und Hubert Hurkacz in Paris sicher sein sollte. Sowohl Hurkacz als auch Boris Beckers Schützling Rune hatten im Viertelfinale am Freitag verloren.

Das Feld bei den ATP Finals wird der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) anführen. Außerdem sind bereits Wimbledonsieger Carlos Alcaraz (Spanien), Daniil Medwedew und Andrej Rublew (beide Russland), Jannik Sinner ( Italien) und Stefanos Tsitsipas ( Griechenland) dabei.