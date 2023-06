Durch den Dauerregen in Berlin ist am Freitag der komplette Spieltag des WTA-Rasenturniers an der Hundekehle ins Wasser gefallen.

Durch den Dauerregen in Berlin ist am Freitag der komplette Spieltag des WTA-Rasenturniers an der Hundekehle ins Wasser gefallen. Kein einziges Viertelfinale konnte ausgetragen werden. Damit kommt es am Samstag im Steffi-Graf-Stadion und auf Platz 1 zu einem seltenen Spektakel. Die Viertel- und Halbfinals finden an einem Tag statt - wenn es trocken bleibt.

Alle deutschen Spielerinnen sind bereits ausgeschieden, um den Titel beim Vorbereitungsturnier auf Wimbledon (ab 3. Juni) spielen noch Maria Sakkari ( Griechenland), Marketa Vondrousova ( Tschechien), Jelina Awanesjan, Donna Vekic ( Kroatien), Caroline Garcia ( Frankreich), Petra Kvitova ( Tschechien), Jekaterina Alexandrowa und Weronika Kudermetowa. Los geht's um 10.30 Uhr (ServusTV und Sky).