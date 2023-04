Köln (SID) - Für Tennisprofi Daniel Altmaier wird sein Auftakt in die Sandplatzsaison zur Geduldsprobe. Der Davis-Cup-Spieler aus Kempen hängt noch immer in seinem Erstrundenmatch beim Turnier in Houston/Texas fest. Nach zwei verregneten Tagen soll die Partie gegen den Australier Max Purcell an Karfreitag (ab 18.00 Uhr MESZ) beim Stand von 4:6, 6:3, 3:4 fortgesetzt werden. Gewinnt Altmaier, steht ebenfalls am Freitag sein Achtelfinale gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry auf dem Spielplan.

Geduld braucht auch Yannick Hanfmann, der jedoch immerhin schon eine Runde in Houston gewonnen hat. Der Karlsruher wartete am Donnerstag vergeblich auf den Start seiner Partie gegen den an Position zwei gesetzten Tommy Paul (USA). Auch der Sieger dieser Begegnung ist am Freitag - sollte es endlich trocken bleiben - doppelt im Einsatz: Im Zeitplan ist bereits das Viertelfinale angesetzt.

Allerdings: Auch für Freitag war Starkregen vorhergesagt. Erst ab Samstag soll sich das Wetter in der texanischen Millionenstadt bessern, am Ostersonntag, dem eigentlichen Finaltag des Sandplatzturniers, soll die Sonne wieder rauskommen.