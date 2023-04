Nach Rafael Nadal hat auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic (35) seinen Start beim ATP-Masters in Madrid (ab Mittwoch) abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Samstag mit. Der dreimalige Turniersieger litt zuletzt an einer Ellbogenverletzung im rechten Schlagarm, in Monte Carlo und auch in Banja Luka/Bosnien-Herzegowina verlor Djokovic früh.

Nadal (36) hat nach seiner Hüftverletzung in diesem Jahr bislang noch gar nicht auf Sand gespielt. Für die beiden Grand-Slam-Rekordchampions (je 22 Titel) wird die Vorbereitungszeit bis zu den French Open in Paris (ab 28. Mai) knapp. Vor dem Höhepunkt der Sandplatzsaison steht noch das Masters in Rom (ab 10. Mai) auf dem Programm.

Djokovic hatte in Banja Luka im Viertelfinale gegen seinen serbischen Landsmann Dusan Lajovic in zwei Sätzen verloren und anschließend gesagt: "Ich war weit unter meinen Möglichkeiten. Wenn ich so spiele, kann ich gegen Gegner, die auf diesem Belag stark sind, nicht gewinnen. Aber was kann ich tun? Es ist einfach Sport."