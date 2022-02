Dubai (SID) - Tennisstar Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Der Serbe bezwang in der zweiten Runde Karen Chatschanow aus Russland mit 6:3, 7:6 (7:2). Djokovic verwandelte nach 99 Minuten seinen ersten Matchball. In der Runde der besten Acht trifft der 34-Jährige nun auf den Tschechen Jiri Vesely.

Djokovic hatte am Montag gegen den Italiener Lorenzo Musetti (6:3, 6:3) sein verspätetes Saisondebüt gefeiert, nachdem er wegen seiner fehlenden Corona-Schutzimpfung aus Australien ausgewiesen worden war. Es war sein erstes offizielles Match seit Anfang Dezember. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner darf in Dubai aufschlagen, weil die dortigen Behörden für die Einreise kein Impfzertifikat fordern.

Djokovic geht in seine 361. Woche als Nummer eins der Tennis-Welt, er könnte die Spitzenposition aber in den kommenden Tagen an Daniil Medwedew verlieren. Der russische US-Open-Sieger übernimmt am kommenden Montag aus eigener Kraft erstmals die Spitze im Ranking, wenn er das parallel ausgetragene Turnier im mexikanischen Acapulco gewinnt.