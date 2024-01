Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat nach fast einjähriger Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Der 22-malige Grand-Slam-Champion besiegte in der ersten Runde des ATP-Turniers in Brisbane den früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem ( Österreich) mit 7:5, 6:1 und trifft im Achtelfinale nun auf den Lokalmatadoren Jason Kubler.

Nadal (37) hatte zuletzt bei den Australian Open im Januar 2023 gespielt und sich danach einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Eine lange Leidenszeit begann. Derzeit steht er in der Weltrangliste nur auf Platz 672, dank seines "Protected Ranking"-Status musste er aber nicht in der Qualifikation antreten.

Gegen Thiem, der sich 2020 im Final-Krimi in New York gegen Alexander Zverev seinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt hatte, dominierte Nadal vor allem bei eigenem Aufschlag, körperliche Probleme waren dem Mallorquiner nicht anzumerken. Nach 1:29 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

In Brisbane stehen mit dem Karlsruher Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier aus Kempen auch zwei deutsche Profis im Achtelfinale.