Nach seinem bitteren Erstrundenaus im Einzel ist Jan-Lennard Struff bei den French Open auch im Doppel gescheitert. An der Seite des Australiers Thanasi Kokkinakis verlor der Weltranglisten-28. am Dienstag in der ersten Runde gegen die Italiener Fabio Fognini und Simone Bolelli 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.

Tags zuvor war der zweite deutsche Hoffnungsträger neben Alexander Zverev an seiner kniffligen Auftakthürde gescheitert. Der Warsteiner, der im Vorfeld der French Open mit seinem Finaleinzug beim Masters in Madrid für Furore gesorgt hatte, musste sich dem Tschechen Jiri Lehecka 5:7, 6:1, 3:6, 6:3, 1:6 geschlagen geben.

Struff richtete den Fokus im Anschluss nach vorne auf die Rasensaison: "Ich habe Bock auf die beiden deutschen Turniere und auch auf Wimbledon", sagte der 33-Jährige. "Die Saison ist bisher gut, da versuche ich anzuknüpfen. Ich freue mich darauf."