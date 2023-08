Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Cincinnati auf schnellstem Wege gescheitert.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Masters in Cincinnati auf schnellstem Wege gescheitert. Der 31-Jährige aus Karlsruhe unterlag Lokalmatador Mackenzie McDonald in der ersten Runde nach 1:45 Stunden mit 5:7, 1:6. Hanfmann, der zuletzt in Hamburg und Kitzbühel jeweils im Achtelfinale ausgeschieden war, hatte es zum ersten Mal auf der ATP-Tour mit dem US-Amerikaner zu tun.

Da Daniel Altmaier ( Kempen) als Lucky Loser zuvor zum Turnierauftakt gegen den Australier Alexei Popyrin verloren hatte (7:6, 4:6, 4:6), ist Olympiasieger Alexander Zverev der letzte verbliebene deutsche Spieler in Cincinnati. Der Hamburger kam beim 6:2, 6:2 gegen den erfahrenen Bulgaren Grigor Dimitrow souverän weiter und trifft am Mittwoch in Runde zwei auf den Japaner Yoshihito Nishioka.