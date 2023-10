Der spanische Tennis-Topstar Carlos Alcaraz wird nicht wie geplant ab dem 23. Oktober beim ATP-Turnier in Basel aufschlagen. Wie der Weltranglistenzweite am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken bekannt gab, sind der Grund dafür leichte Verletzungsprobleme.

"Ich habe ein Problem mit dem Fußgewölbe meines linken Fußes und leide an Muskelermüdung im Lendenbereich, die behandelt werden muss, damit ich den Rest der Saison spielen kann", schrieb der 20-Jährige bei X. Alcaraz machte keine Angaben zum Zeitpunkt seiner Rückkehr - es ist aber davon auszugehen, dass er sowohl beim Masters in Paris (30. Oktober bis 5. November) als auch bei den ATP Finals in Turin Mitte November, für die er bereits qualifiziert ist, an den Start gehen will.