Yannick Hanfmann hat das deutsche Achtelfinal-Duell in Gstaad gegen Daniel Altmaier knapp für sich entschieden. Der 31-Jährige aus Karlsruhe setzte sich in einem engen Duell am Mittwoch mit 4:6, 6:2, 7:5 beim ATP-Turnier in der Schweiz durch. Im Viertelfinale tritt er gegen den serbischen Qualifikanten Hamad Medjedovic an, der den einstigen US-Open-Sieger Dominic Thiem bezwang.

Hanfmann kämpfte sich nach einem Satzrückstand zurück, im dritten Durchgang ging es dann enorm umkämpft zu. Beide Profis hatten in den vergangenen Monaten mehrfach eine gute Form bewiesen. Hanfmann erreichte im Juli mit Platz 45 den besten Weltranglistenrang seiner Karriere. Altmaier hat als aktuell 64. ebenfalls die Top-50 im Blick, die er bislang noch nicht knackte.