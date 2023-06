Goran Ivanisevic hat es als Trainer von Novak Djokovic manchmal schwer. "Er ist kein einfacher Kerl - vor allem, wenn etwas nicht so läuft, wie er will. Er hält einen immer unter Stress", sagte der ehemalige Wimbledon-Sieger über seinen serbischen Schützling, der sich am Sonntag mit seinem 23. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufgeschwungen hatte. Im Finale der French Open schlug Djokovic den Norweger Casper Ruud 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

"Er hat uns gequält und uns die Nägel abgezogen. Es gibt noch viel mehr, aber das kann ich ihnen nicht sagen", führte Ivanisevic mit einem Augenzwinkern aus: "Aber wir leben noch. Ich bin ein alter Mann, ich muss auf mein Herz aufpassen."

Danach wurde der Kroate wieder ernst und schwärmte von Djokovic, der in Paris Rafael Nadal in der Allzeit-Liste der Grand-Slam-Sieger überflügelt hatte. "Ich bin sehr stolz auf ihn, besonders auf die letzten beiden Matches. Er hat diese Software in seinem Kopf, die er bei einem Grand Slam einschalten kann", sagte Ivanisevic, der seit 2019 mit dem Serben zusammenarbeitet.

Der 51-Jährige ist sich sicher, dass Djokovics Rekordjagd noch lange nicht beendet ist. "Es ist faszinierend. Man denkt 'okay: Jetzt hat er 23'. Aber er wird wieder von irgendwo die Motivation finden, 24 oder 25 zu gewinnen", sagte Ivanisevic: "Wer weiß, wo das endet?"