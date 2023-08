Tennis-Profi Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem das Viertelfinale verpasst. Der 29-Jährige aus Furtwangen unterlag in North Carolina im Achtelfinale dem an Position fünf gesetzten Tschechen Jiri Lehecka mit 3:6, 6:3, 4:6. Dennoch stimmt insgesamt die Form des Davis-Cup-Spielers vor dem Start der US Open am kommenden Montag.

Auf ein Topergebnis in der Vorbereitung kann Tatjana Maria hoffen. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 zog in Cleveland kampflos ins Viertelfinale ein, nachdem ihre Gegnerin Anhelina Kalinina ( Ukraine) zurückgezogen hatte. Maria trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 im Finale der US Open stand.