Tennis-Profi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem in die zweite Runde eingezogen. Bei der Generalprobe für die US Open ab kommender Woche in New York bezwang der 29-Jährige den Franzosen Constant Lestienne 6:4, 3:6 7:6 (10:8) und wehrte dabei zwei Matchbälle seines Kontrahenten ab.

Im Duell ums Achtelfinale wartet nun Strong Kirchheimer ( USA), der vom kurzfristigen Rückzug des Kempeners Daniel Altmaier profitierte. Koepfer, der vor zwei Wochen im mexikanischen Los Cabos erst im Halbfinale ausgeschieden war, nutzte nach 2:34 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Die beiden waren zuvor zweimal in der Challenger-Tour aufeinander getroffen, dort hatte Koepfer jeweils verloren.