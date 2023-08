Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann glaubt an die Titelchance seines Schützlings Alexander Zverev bei den US Open.

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann glaubt an die Titelchance seines Schützlings Alexander Zverev bei den US Open. "Er muss gut reinkommen, aber dann habe ich ein gutes Gefühl. Die Bedingungen liegen ihm", sagte der 49-Jährige in New York vor dem Erstrundenmatch des Hamburgers gegen den Australier Aleksandar Vukic am Dienstag (17 Uhr/Sportdeutschland.tv).

"Die letzten Wochen und Monate waren echt gut - angefangen mit Paris. Und ein Turniersieg, gerade zu Hause, tut auch noch mal gut", sagte Kohlmann, der damit auf Zverevs Turniersieg am Rothenbaum in Hamburg Ende Juli anspielte: "Seine Auslosung ließt sich schwierig, aber solche Leute wie Alcaraz kann er auf dieser Bühne auch schlagen." Ein mögliches Match gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien droht Zverev im Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers.

Der Österreicher Dominic Thiem, der Zverev im US-Open-Finale 2020 in fünf Sätzen bezwang, traut seinem Freund in Flushing Meadows ebenfalls einiges zu. "Ich sehe ihn auf jeden Fall bei den Mitfavoriten", sagte Thiem nach seinem Erstrundensieg über den Kasachen Alexander Bublik. Spätestens seit seinem Halbfinaleinzug bei den French Open sei Zverev "zurück in der Weltspitze", so Thiem. "Die Auslosung ist nicht so super, aber er kann sicher bis ins Ende reinspielen hier."

Kohlmann hofft indes auch auf einen Einsatz Zverevs in der Davis-Cup-Relegation gegen Bosnien am 16. und 17. September in Mosta. "Ich gehe davon aus, dass wir in Bestbesetzung dort auflaufen und dann hoffentlich auch diese Hürde nehmen", sagte er: Wir wollen uns die Chance geben, nächstes Jahr wieder anzugreifen und werden das sehr, sehr ernst nehmen."