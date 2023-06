Die Weltspitze bleibt für Sabine Lisicki auch auf ihrem geliebten Rasen ein gutes Stück entfernt. Nach ihrer Auftaktniederlage in Berlin verlor die Wimbledonfinalistin von 2013 auch in Bad Homburg ihr Erstrundenmatch gegen die Russin Anna Blinkowa 6:3, 1:6, 5:7. Für beide Turniere hatte Lisicki eine Wildcard erhalten.

In der Weltrangliste geht es damit wieder abwärts, im vergangenen Jahr hatte die frühere Nummer zwölf im Kurpark immerhin das Viertelfinale erreicht. Lisicki kämpft nach einigen Verletzungen um den Anschluss, zunächst muss sich die 33-Jährige aber wieder auf kleineren Turnieren beweisen. Auf Rasen sammelte sie nicht die erhofften Punkte fürs Ranking.

In Bad Homburg stehen außer Lisicki auch Tatjana Maria ( Bad Saulgau) und Anna-Lena Friedsam ( Neuwied) im Hauptfeld. Maria, im vergangenen Jahr Halbfinalistin in Wimbledon, fordert in der ersten Runde die Weltranglistenerste Iga Swiatek ( Polen) heraus. Friedsam, die für die verletzte Jule Niemeier ( Dortmund) ins Feld rutschte, bekommt es mit der an Position vier gesetzten Ägypterin Mayar Sherif zu tun.