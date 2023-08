Tatjana Maria zieht beim WTA-Turnier in Cleveland kampflos ins Viertelfinale, nachdem sich ihre Gegnerin Anhelina Kalinina vom Turnier zurückzog.

Tennisspielerin Tatjana Maria ( Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier in Cleveland kampflos ins Viertelfinale eingezogen, nachdem sich ihre an Nummer fünf gesetzte Gegnerin Anhelina Kalinina ( Ukraine) vom Turnier zurückgezogen hatte. In der Runde der letzten acht trifft die 36-Jährige nun auf die Kanadierin Leylah Fernandez.