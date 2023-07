Wer ihr Tanzpartner beim Champions Dinner am Sonntagabend sein würde, das wusste Marketa Vondrousova verständlicherweise noch nicht. Carlos Alcaraz? Oder Novak Djokovic? Der neuen Wimbledonsiegerin aus Tschechien war das erst mal egal, sie wollte ihren Sieg auf dem "Heiligen Rasen" gegen Ons Jabeur zunächst mit zwei anderen Männern und auf ihre ganz eigene Art feiern.

Zu Vondrousovas zahlreichen Tattoos soll am Sonntag ein weiteres hinzukommen. Und nicht nur sie, verkündete sie nach ihrem unverhofften Triumph, werde sich eines stechen lassen. Auch ihr Trainer Jan Mertl habe sein Versprechen zu halten, dies im Falle ihres Sieges zu tun. "Ich suche eines aus, ich hoffe, er kneift nicht", sagte sie. An welches Motiv sie denke? "Das seht ihr dann bei Instagram."

Zum Feiern muss Vondrousova außerdem nicht bis zum Abend warten: Der Finaltag der Männer ist ihr Hochzeitstag. Vor einem Jahr hatte sie ihren langjährigen Freund Stepan geheiratet. Beim IT-Spezialisten meinte die 24-Jährige am Samstag sogar Tränen erkannt zu haben: "Ich glaube", sagte sie mit einem Grinsen, "er hat auch an unserem Hochzeitstag geweint, aber das ist es dann auch in den acht Jahren."