Tennisprofi Maximilian Marterer steht in Antwerpen erstmals seit Januar im Viertelfinale eines ATP-Turniers.

Tennisprofi Maximilian Marterer steht in Antwerpen erstmals seit Januar im Viertelfinale eines ATP-Turniers und könnte es nun mit Landsmann Jan-Lennard Struff zu tun bekommen. Der 28 Jahre alte Nürnberger gewann am Donnerstag mit 6:3, 7:6 (7:3) gegen den Portugiesen Nuno Borges, der zum Auftakt Dominik Koepfer (Furtwangen) ausgeschaltet hatte.

Im Anschluss kann der an Position zwei gesetzte Struff (Warstein) mit einem Sieg gegen den Franzosen Hugo Gaston das deutsche Viertelfinale perfekt machen. Marterer hatte zuletzt zu Saisonbeginn im indischen Pune das Viertelfinale erreicht, in Antwerpen kämpfte er sich über die Qualifikation ins Hauptfeld.

Auch Yannick Hanfmann (Karlsruhe/Nr. 5) hat am Donnerstag noch die Chance, in die Runde der besten Acht einzuziehen. Er trifft am Abend auf den früheren US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich.