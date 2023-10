Im Vorjahr siegte Daniil Medwedew beim ATP-Turnier in Wien, nun steht der Weltranglistendritte erneut im Halbfinale.

Vorjahressieger Daniil Medwedew hat beim ATP-Turnier in Wien als erster Tennisprofi das Halbfinale erreicht. Der an Position eins gesetzte Russe bezwang seinen Landsmann Karen Chatschanow (Nr. 8) am Freitag 6:3, 3:6, 6:3.

Von Beginn an war es ein hart umkämpftes Match zwischen dem Weltranglistendritten und der Nummer 16 der Welt. Medwedew ging mit 3:0 in Führung und nahm Chatschanow sein erstes Aufschlagspiel ab, allein dieses lief über elf Punkte, Medwedew benötigte drei Breakbälle. Wenig später behauptete Chatschanow seinen dritten Service nach 13 teils hochklassigen Punkten, den Satz aber sicherte sich schließlich Medwedew nach 53 Minuten.

Im zweiten Durchgang hielt Chatschanow weiter dagegen - und profitierte von einem Doppelfehler Medwedews, der ihm das Break zum 4:2 bescherte und den Weg zum Satzausgleich ebnete. Im Entscheidungssatz aber war der Titelverteidiger zur Stelle, nach 2:14 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

Medwedew, der als einer von fünf Profis bereits für die ATP-Finals in Turin (12. bis 19. November) qualifiziert ist, trifft in der Vorschlussrunde nun auf den an Position vier gelisteten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.