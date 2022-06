Paris (SID) - Rafael Nadal hat nach seinem überlegenen Triumph bei den French Open angekündigt, eine Lösung für seinen schwer angeschlagenen linken Fuß finden zu müssen. "Es ist offensichtlich, dass ich so nicht weitermachen kann und auch nicht weitermachen will", sagte der 36 Jahre alte 22-malige Grand-Slam-Champion.

Er hoffe, dass eine neue Therapie ab der kommenden Woche anschlage. Falls dies gelingt, wolle er auch in Wimbledon (ab 27. Juni) aufschlagen. Ansonsten müsse er weitere, "größere" medizinische Optionen wie eine Operation überdenken. "Ich bin in Wimbledon, wenn mein Körper es zulässt", sagte Nadal: "Das ist kein Turnier, das ich verpassen möchte."

Nadal gab an, dass in Paris stets zwei Nerven in seinem Fuß für seine Matches mit Injektionen betäubt worden waren. Der Spanier leidet unter dem seltenen Müller-Weiss-Syndrom.

Nadal, der in Paris seinen persönlichen Arzt an seiner Seite hatte, setzte sich am Sonntag mit einer Machtdemonstration im Finale mit 6:3, 6:3, 6:0 gegen den Norweger Casper Ruud durch.