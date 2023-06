Dritte Spätschicht in Folge: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss auch bei seinem Achtelfinalduell mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow am Montag (nicht vor 20.15 Uhr/Eurosport) in der Night Session der French Open aufschlagen. Die Veranstalter nahmen sich Zverevs Worte nach dessen Drittrundenmatch in der Nacht auf Sonntag offenbar nicht zu Herzen.

"Ich mag eigentlich Night Sessions, wenn du aber vier oder fünf Sätze spielst, dann gehst du um 4 oder 5 Uhr morgens schlafen - das ist schon irgendwo ein Nachteil", kritisierte Zverev nach seinem Sieg über den US-Amerikaner Frances Tiafoe weit nach Mitternacht im Presseraum in Roland Garros. "Es ist nicht gerade angenehm für den Körper und nicht so gesund für den Spieler, der gewinnt, und dann am nächsten Tag wieder spielen muss."

Zverev hatte bereits bei seinem Zweitrundenmatch gegen den Slowaken Alex Molcan spätabends auf dem größten Pariser Court Philippe Chatrier antreten müssen. Sein Match gegen Tiafoe startete am Samstag gegen 20.40 Uhr und endetet erst nach Mitternacht.