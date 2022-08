Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier stürzt sich ohne Furcht in ihr Auftaktduell bei den US Open gegen Sofia Kenin.

New York (SID) - Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier stürzt sich ohne Furcht in ihr Auftaktduell bei den US Open gegen Sofia Kenin. "Ich spiele gegen die Spielerin, nicht gegen den Namen", sagte die 23 Jahre alte Dortmunderin mit Blick auf die Partie am Dienstag (ca. 23 Uhr MESZ/Eurosport) gegen die Australian-Open-Siegerin von 2020: "Ich versuche, wieder an meine Leistungen aus Wimbledon anzuknüpfen. Dann hoffe ich, dass es gut ausgeht."

Niemeier bereitete sich unter anderem mit einer Trainingseinheit mit Vorjahressiegerin Emma Raducanu auf ihren Auftakt gegen die US-Amerikanerin vor. "Es war von beiden eine hohe Qualität, deswegen ist es immer positiv, mit solchen Topspielerinnen zu spielen", sagte sie.

Insgesamt sei ihre Vorbereitung auf das Hartplatz-Event positiv verlaufen. "Es verlief recht gut, wir hatten fast zwei Wochen Zeit auf der Anlage, dadurch, dass ich als Letzte reingerutscht bin", sagte Niemeier, die erstmals im Hauptfeld von New York steht: "Die Zeit haben wir sehr gut genutzt, denke ich."