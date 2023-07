Tennis-Profi Oscar Otte hat nach seinem Auftaktsieg bei den 136. All England Championships in Wimbledon den verletzungsbedingten Ausfall seines Davis-Cup-Kollegen und Kumpels Jan-Lennard Struff bedauert. "Ich glaube, und da hat mir bislang keiner widersprochen: Wenn er so weitergespielt hätte wie in Stuttgart und die Wochen zuvor, dann wäre er ziemlich steil auf die Top Ten zugegangen", sagte Otte.

Struff hatte nach seiner Finalteilnahme beim ATP-Turnier in Stuttgart und dem anschließenden Turnier in Halle/Westfalen seine Teilnahme in Wimbledon wegen Hüftproblemen absagen müssen. Der Warsteiner war seit April von Rang 183 auf der Weltrangliste bis auf Rang 21 vergerückt, am Montag wurde er auf Position 22 geführt. "Es ist extrem traurig, mega kacke", sagte Otte, "Struffi ist so die letzten eineinhalb Jahren einer meiner besten Kumpels geworden."

Otte seinerseits sprang am Montag von Rang 230 auf Rang 193, war aber vor allem erleichtert, dass ihm nach drei Siegen in der Qualifikation für Wimbledon im Hauptfeld gleich ein Auftakterfolg gelang. Im deutschen Duell besiegte er Dominik Koepfer aus Furtwangen 7:5, 6:3, 7:6 (11:9) - auch dank seiner 21 Asse. "Es hat extrem gefehlt für das Selbstbewusstsein, viele Matches am Stück zu gewinnen", sagte er, "ich bin mehr als happy, dass es hier weitergeht."