Oscar Otte kommt weiter nicht in Schwung. Der Kölner musste sich beim Turnier in Miami in der ersten Runde Brandon Nakashima geschlagen geben.

Hamburg (SID) - Tennisprofi Oscar Otte kommt weiter nicht so recht in Schwung. Der 29 Jahre alte Kölner musste sich beim Mastersturnier in Miami am Mittwoch in der ersten Runde dem überzeugend aufspielenden US-Amerikaner Brandon Nakashima 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.

Davis-Cup-Spieler Otte, der zuletzt in Indian Wells die zweite Runde erreicht hatte und dann beim Challenger in Phoenix sein Auftaktduell verlor, musste nach 1:27 Stunden Spielzeit seinem letztlich konsequenter agierenden Gegner gratulieren. Auch Daniel Altmaier ( Kempen), Jan-Lennard Struff ( Warstein) und Olympiasieger Alexander Zverev ( Hamburg) gehen bei dem Turnier in Florida an den Start.