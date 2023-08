Die Hamburgerin Eva Lys komplettiert das Feld der deutschen Tennisspielerinnen bei den am Montag beginnenden US Open in New York.

Die Hamburgerin Eva Lys komplettiert das Feld der deutschen Tennisspielerinnen bei den am Montag beginnenden US Open in New York. Die 21-Jährige setzte sich am Samstag in der dritten Qualifikationsrunde souverän mit 6:2, 6:1 gegen die US-Amerikanerin McCartney Kessler durch und sicherte sich als fünfte Deutsche ihren Platz im 128-köpfigen Teilnehmerfeld.

Zuvor hatte sich Laura Siegemund ( Metzingen) ebenfalls in der Qualifikation durchgesetzt. Dank ihrer Weltranglistenposition bereits gesetzt gehen zudem Tatjana Maria (Bal Saulgau), Anna-Lena Friedsam ( Neuwied) und Tamara Korpatsch ( Hamburg) beim Hartplatz-Grand-Slam an den Start.