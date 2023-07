Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Warschau ins Viertelfinale eingezogen. Die routinierte Schwäbin setzte sich am Donnerstag in ihrem Achtelfinalduell mit 6:4, 6:4 gegen die an Position vier gesetzte Chinesin Zhu Lin durch. Um den Einzug ins Halbfinale spielt die 35-Jährige gegen Lucrezia Stefanini aus Italien.

Auch Tatjana Maria ( Bad Saulgau) hatte zuvor den Sprung unter die letzten Acht geschafft. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 trifft auf Rebecca Sramkova aus der Slowakei, die überraschend die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien besiegte.