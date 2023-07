Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine erste Hürde bei den 136. All England Championships souverän genommen.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine erste Hürde bei den 136. All England Championships souverän genommen. Der 26 Jahre alte Hamburger zeigte gegen den stark aufspielenden niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer eine solide Leistung und zog durch ein 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) in die zweite Runde von Wimbledon ein. Dort trifft Zverev am Freitag auf Yosuke Watanuki (Japan).

"Er war ein harter Gegner, auch der Regen war ein harter Gegner", sagte Zverev, dessen Erstrundenpartie schon für Dienstag geplant war, aufgrund des Londoner Landregens aber verschoben werden musste. Zverev scherzte: "Ich war bereit, das Turnier am Samstag zu beginnen, aber ich bin glücklich, heute gespielt zu haben und glücklich, morgen zu spielen. Es sind ein paar harte Tage für mich, doch ich bin einfach happy, dass ich endlich Tennis spielen darf."

Mit seinem 78. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier zog Zverev mit dem früheren Wimbledonsieger Michael Stich gleich. Nur Boris Becker (168) und Tommy Haas (105) haben aus deutscher Sicht mehr Einzel bei den vier wichtigsten Tennisturnieren der Welt gewonnen.

Zverev hatte lange auf seinen Einsatz im All England Club warten müssen, wegen des Regens in London verschob sich sein eigentlich für Dienstag angesetztes Match gegen Brouwer auf Donnerstag. Der frühere Weltranglistenzweite brauchte Anlaufzeit, spielte danach aber konzentriert und konnte sich auf seinen Aufschlag verlassen. Nach 2:15 Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball mit einem Ass.