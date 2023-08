Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Cincinnati souverän die zweite Runde erreicht.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Cincinnati souverän die zweite Runde erreicht. Der Hamburger setzte sich mit 6:2, 6:2 gegen den erfahrenen Bulgaren Grigor Dimitrow durch und ließ über die gesamte Spielzeit keine Zweifel an seinem Erfolg aufkommen.

Angesichts der Stärke seines Gegners zeigte sich Zverev mit seinem Auftritt hochzufrieden. "Gegen ihn musst du die ganze Zeit da sein. Das war ich, vom Anfang bis zum Ende", sagte der 26-Jährige. Vor allem die geringere Fehlerquote sprach am Ende klar für Zverev, dem über die zwei Sätze nur zwölf unerzwungene Fehler unterliefen, während sein Kontrahent 29 sammelte.

Mit einem Ass beendete die deutsche Nummer eins schließlich die Partie gegen den in der Weltrangliste zwei Plätze hinter ihm liegenden Dimitrow. In der zweiten Runde trifft Zverev nun am Mittwoch auf den Japaner Yoshihito Nishioka.

Daniel Altmaier ( Kempen) verlor sein Erstrundenmatch gegen den Australier Alexei Popyrin mit 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. Der 24-Jährige hatte bereits sein Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 4:6, 4:6 verloren, war aber als Lucky Loser für den verletzten Andy Murray in die erste Runde nachgerückt.