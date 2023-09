Olympiasieger Alexander Zverev geht als klarer Außenseiter ins Viertelfinal-Duell bei den US Open gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Für einen Sieg des Hamburgers zahlt Sportwettenanbieter bwin das 4,25-fache des Einsatzes zurück. Ein Erfolg des Favoriten aus Spanien ist mit der Quote 1,22 notiert. Das Match in New York wird voraussichtlich in der Nacht auf Donnerstag stattfinden.

Im Titel-Ranking liegt Zverev vor der Runde der besten Acht derweil auf Rang vier mit einer Quote von 15,00. Nur die beiden Topfavoriten Novak Djokovic (1,90) und der Weltranglisten-Erste Alcaraz (2,50) sowie Daniil Medwedew (11,00) haben nach Ansicht der Buchmacher größere Chancen auf den letzten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr.