Jan-Lennard Struff steht beim Rasenturnier in Stuttgart im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht setzte sich der 33-Jährige mit 6:4, 7:5 gegen den Franzosen Richard Gasquet durch. Nun wartet der an Position vier gesetzte Pole Hubert Hurkacz auf Struff. Im zweiten Duell um den Finaleinzug stehen sich Francis Tiafoe ( USA) und Marton Fucsovics ( Ungarn) gegenüber.

Der Warsteiner Struff befindet sich derzeit in Topform. Weltranglistenplatz 24 ist Karrierebestwert für den Deutschen, der schon beim Masters in Madrid im Halbfinale stand. Gegen Gasquet konnte sich der Davis-Cup-Spieler vor allem auf seinen Aufschlag verlassen. Seinen 18 Assen standen nur zwei Doppelfehler gegenüber.