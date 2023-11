Die Tunesierin Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgelds bei den WTA-Finals im mexikanischen Cancun notleidenden Palästinensern spenden.

Die Tunesierin Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgelds bei den WTA-Finals im mexikanischen Cancun notleidenden Palästinensern spenden. "Das ist keine politische Botschaft. Es geht um Menschlichkeit", sagte die dreimalige Grand-Slam-Finalistin beim Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres mit Blick auf den Nahost-Konflikt: "Ich will Frieden in der Welt - mehr nicht."