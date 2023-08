Der Erfolgslauf von Tennisprofi Dominik Koepfer beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos ist im Halbfinale gestoppt worden. Der 29-Jährige aus Furtwangen verlor gegen den an Position fünf gesetzten Australier Alex de Minaur 2:6, 7:6 (7:5), 1:6 und muss die Hoffnungen auf seinen ersten Turniersieg auf der Tour vorerst begraben.

De Minaur verwandelte nach 2:25 Stunden seinen ersten Matchball. Koepfer verpasste damit den erstmaligen Einzug in das Finale eines ATP-Turniers. Der 29-Jährige untermauerte beim mit knapp 950.000 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier dennoch seine gute Form, die er auch bei den US Open (ab 28. August) unter Beweis stellen will.

Nach langwierigen Verletzungsproblemen am linken Schlagarm liefert der Davis-Cup-Spieler wieder konstant Ergebnisse ab und kletterte in der Weltrangliste zurück in die Top-100.