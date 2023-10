Eine Verletzung stoppt Tennisprofi Eva Lys im Achtelfinale des WTA-Turniers in Seoul.

Tennisprofi Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Seoul den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Die 21-Jährige aus Hamburg musste im Achtelfinale gegen die an Position vier gesetzte Tschechin Marie Bouzkova nach dem 1:6 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Zum Auftakt hatte die einzige deutsche Spielerin im Turnier noch die favorisierte Slowakin Anna Karolina Schmiedlova klar in zwei Sätzen bezwungen.