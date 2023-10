Qualifikantin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Peking eine Überraschung verpasst. Die 21-Jährige aus Hamburg unterlag der Weltranglisten-16. Jelena Ostapenko 6:2, 3:6, 2:6. Dabei hielt Lys das Duell mit der früheren French-Open-Siegerin lange offen und musste sich der Lettin erst nach 1:56 Stunden geschlagen geben.

Tatjana Maria ( Bad Saulgau) ist damit die einzige Deutsche in der zweiten Runde des mit 8,1 Millionen Dollar dotierten Top-Turniers in der chinesischen Hauptstadt. Die 36-Jährige hatte ihr Auftaktspiel bereits am Samstag gegen Martina Trevisan (Italien) in zwei Sätzen gewonnen und trifft nun entweder auf die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan/Nr. 5) oder Zheng Qinwen (China).

Lys (WTA-Nr. 122) hatte sich zum ersten Mal für das Hauptfeld eines WTA-Turniers der 1000er Kategorie qualifiziert und kämpfte verbissen um den Zweitrundeneinzug. Den hatte sie zuletzt bei den US Open geschafft. Ende August gewann Lys in New York ihr erstes Grand-Slam-Match und näherte sich den Top 100 der Weltrangliste an.