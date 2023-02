Köln (SID) - Tatjana Maria (35) hat beim WTA-Turnier im thailändischen Hua Hin das Halbfinale deutlich verpasst. Die an Position sechs gesetzte Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau verlor am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen die ungesetzte Ukrainerin Lessija Zurenko mit 1:6, 1:6.

Maria hatte große Probleme mit ihrem Aufschlagspiel. Mit ihrem zweiten Service gewann sie nur rund ein Viertel der Punkte, insgesamt kassierte sie sechs Breaks. Zurenko machte in dem 1:16 Stunden langen Spiel dagegen kaum Fehler.