Vorjahressieger Daniil Medwedew steht beim ATP-Turnier in Wien erneut im Finale - und bekommt es dort mit dem Italiener Jannik Sinner zu tun. Der topgesetzte Russe Medwedew gewann sein Halbfinale am Samstag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (Nr. 4) mit 6:4, 7:6 (8:6). Sinner, an Position zwei gesetzt, bezwang im Anschluss Zverev-Schreck Andrej Rublew (Nr. 3) mit 7:5, 7:6 (7:5).

Medwedew greift im Finale am Sonntag in der österreichischen Hauptstadt nach seinem sechsten Saisontitel. Der 27-Jährige und auch Sinner sind bereits für die ATP-Finals in Turin (12. bis 19. November) qualifiziert. Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev war im Viertelfinale zum bereits dritten Mal in dieser Saison an Rublew gescheitert.