Stockholm (SID) - Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Stockholm das Achtelfinale verpasst. Gegen den Schweden Elias Ymer verlor der 29-Jährige aus Köln am Mittwochabend in Runde eins mit 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6.

Für Otte ist es der nächste Rückschlag, nachdem er vergangene Woche beim Turnier in Florenz im Achtelfinale gescheitert war - dort allerdings am Topgesetzten Felix Auger-Aliassime aus Kanada. Otte hatte sich im Sommer einer Knie-OP unterziehen müssen und kämpft sich nun zurück zu seiner Form.