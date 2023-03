Mitfavoritin Aryna Sabalenka ist beim hochdotierten WTA-Turnier in Miami überraschend im Viertelfinale gescheitert.

Miami (SID) - Mitfavoritin Aryna Sabalenka ist beim hochdotierten WTA-Turnier in Miami überraschend im Viertelfinale gescheitert. Die Australian-Open-Siegerin aus Belarus verlor am Mittwoch mit 4:6, 4:6 gegen die rumänische Außenseiterin Sorana Cirstea, die erstmals seit zehn Jahren wieder in ein Halbfinale auf der Tour einzog.

Sabalenka hatte zuvor in ihren drei Partien nicht einen Satz abgegeben. Während des Duells mit Cirstea ließ die an Position zwei gesetzte Sabalenka ihren Frust raus und schlug mehrmals mit dem Schläger auf den Court.