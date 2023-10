Tatjana Maria ist beim Tennis-Turnier in Peking in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau hielt die Partie gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina ( Kasachstan) im ersten Satz lange offen, musste sich aber nach 69 Minuten 5:7, 0:6 geschlagen geben. Damit geht das mit mehr als acht Millionen Dollar dotierte Top-Turnier in Chinas Hauptstadt ohne deutsche Beteiligung weiter. Qualifikantin Eva Lys ( Hamburg) hatte bereits in der ersten Runde verloren.