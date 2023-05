Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), fordert auf dem Kongress in Cancun/Mexiko am 24. September Amtsinhaber David Haggerty (USA) heraus.

Nach einer bestandenen Überprüfung durch die unabhängige Ethik-Kommission tritt Dietloff von Arnim nun auch offiziell bei der Wahl um das Präsidentenamt im Tennis-Weltverband ITF an. Der Düsseldorfer, derzeit Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), fordert auf dem Kongress in Cancun/Mexiko am 24. September Amtsinhaber David Haggerty ( USA) heraus.

Deutscher Einfluss an der Spitze olympischer Fachverbände ist selten. Derzeit besetzen nur Klaus Schormann ( Moderner Fünfkampf) und Thomas Konietzko (Kanu) derartige Topämter. Thomas Weikert gab seine Position als Weltverbandspräsident im Tischtennis Ende 2021 auf und wechselte an die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB).

Von Arnim (63) war vor knapp zwei Jahren beim DTB als Präsident auf Ulrich Klaus gefolgt. Zuvor war er von 2004 bis 2012 Veranstalter und Turnierdirektor beim World Team Cup in seiner Düsseldorfer Heimat.