Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad ins Achtelfinale gemüht. Im ersten Match nach seinem frühen Wimbledon-Aus bezwang der 26-Jährige den ungesetzten Alex Molcan aus der Slowakei mit 6:4, 3:6, 7:5. Zverev hatte den Slowaken zuletzt auch bei den diesjährigen French Open bezwungen.

"Es ist nie einfach, er ist ein Gegner, der extrem gut spielt", sagte Zverev nach seinem Auftaktsieg: "Am Ende des Tages bin ich froh, dass ich in der zweiten Runde bin. Das ist das Wichtigste."

In der nächsten Runde des mit 630.705 Euro dotierten Sandplatz-Turniers trifft der Hamburger, der in Schweden die Nummer fünf der Setzliste ist, nun auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Dort muss sich Zverev, der nach seiner schweren Knöchelverletzung weiter nach Konstanz sucht, aber steigern. Weitere deutsche Spieler stehen in Bastad nicht im Hauptfeld.

Nach seiner Drittrunden-Niederlage auf dem ungeliebten "heiligen Rasen" von Wimbledon gegen den Italiener Matteo Berrettini kehrte Zverev in Schweden nun auf Sand zurück. Den umkämpften ersten Satz, welcher wegen anhaltender Regenfälle länger unterbrochen werden musste, sicherte sich der Olympiasieger nach 49 Minuten Spielzeit.

Zverev, seit dieser Woche als 19. wieder in den Top 20 der Weltrangliste geführt, ließ in der Folge dann aber nach, sein Gegenüber sicherte sich ohne große Probleme den zweiten Durchgang. Auch im Entscheidungssatz schlichen sich in das Spiel des Hamburgers immer wieder unnötige Fehler ein. Trotz dieser Aussetzer öffnete Zverev nach 2:26 Stunden mit dem ersten Matchball die Tür zur nächsten Runde.