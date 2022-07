New York (SID) - Trotz seiner fehlenden Corona-Impfung steht Wimbledonsieger Novak Djokovic auf der Meldeliste für die US Open. "Gemäß den Grand-Slam-Regeln werden alle teilnahmeberechtigten Spieler 42 Tage vor dem ersten Montag des Turniers automatisch in das Hauptfeld der Damen und Herren aufgenommen", teilten die Veranstalter in einer Erklärung am Mittwoch mit.

Zwar sei seitens der Organisatoren keine Impfpflicht für Spielerinnen und Spieler vorgesehen, allerdings werde man "die Position der US-Regierung bezüglich der Einreise ungeimpfter US-Bürger respektieren", hieß es weiter.

Für die Einreise in die USA ist ein vollständiger Impfnachweis erforderlich, Djokovic (35) ist ungeimpft. Bereits im Januar hatte er aus diesem Grund die Möglichkeit verpasst, seinen Titel bei den Australian Open zu verteidigen. Vor einer Woche hatte der Serbe seine Teilnahme in New York (29. August bis 11. September) als unwahrscheinlich bezeichnet. "Ich hoffe auf positive Nachrichten, aber es bleibt nicht mehr viel Zeit", sagte er dem serbischen TV-Sender RTS.

Auch die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams steht auf der Meldeliste für die US Open. Die frühere Weltranglistenerste, die das Turnier letztmals 2014 gewann, wird mittlerweile nicht mehr im Ranking geführt. schon in Wimbledon, wo sie in der ersten Runde ausschied, war die US-Amerikanerin nur dank einer Wildcard am Start.