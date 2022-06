Köln (SID) - Der Niederländer Tim van Rijthoven hat beim Rasenturnier in 's-Hertogenbosch völlig überraschend seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Im Finale am Sonntag schlug der Weltranglisten-205. den Russen Daniil Medwedew 6:4, 6:1. Van Rijthoven (25) war mit einer Wildcard in seiner Heimat am Start. Zuvor hatte er noch kein einziges Match auf dem Top-Level der Profitour gewonnen.

Medwedew (26), ab Montag neuer Spitzenreiter im ATP-Ranking, wartet weiter auf seinen ersten Turniersieg in dieser Saison. In der kommenden Woche ist er in Halle/Westfalen am Start, danach bekommt er durch den Ausschluss russischer und belarussischer Profis in Wimbledon (ab 27. Juni) eine unfreiwillige Pause.

Bei den Frauen setzte sich in 's-Hertogenbosch Medwedews Landsfrau Jekaterina Alexandrowa im Finale gegen Aryna Sabalenka ( Belarus) 7:5, 6:0 durch. Beide Spielerinnen dürfen in Wimbledon nicht antreten.