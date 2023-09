Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat bei den US Open den größten Erfolg ihrer jungen Karriere gefeiert und sich ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert.

Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat bei den US Open den größten Erfolg ihrer jungen Karriere gefeiert und sich ihren ersten Grand-Slam-Titel gesichert. Im Endspiel von New York setzte sich der erst 19 Jahre alte Publikumsliebling gegen die kommende Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in einem umkämpften Finale mit 2:6, 6:3, 6:2 durch.

Gauff, die durch den Erfolg vor über 23.000 begeisterten Fans im Arthur Ashe Stadium zur Weltranglistendritten aufsteigen wird, holte im zweiten Finale ihren ersten Major-Titel. Sie ist die erste einheimische Siegerin in New York seit 2017, als Sloane Stephens triumphierte. Die amtierende Australian-Open-Siegerin Sabalenka muss derweil weiter auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel warten, löst aber dennoch am Montag die Polin Iga Swiatek als Führende des WTA-Rankings ab.

Nach 2:08 Stunden verwandelte Gauff ihren ersten Matchball, nachdem sie zuvor schlecht in die Partie gekommen war. Erst im zweiten Durchgang legte die Teenagerin ihre Nervosität ab und steigerte sich kontinuierlich. Gegen Ende der Partie zeigte sich Gauff von ihrer besten Seite und ließ Sabalenka keine Chance.